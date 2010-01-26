Закон про заборону продажу пива неповнолітнім потребує реклами

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вказує на необхідність потужної соціальної реклами для підтримки закону, який забороняє продаж пива та слабоалкогольних напоїв неповнолітнім.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Чернігові.

"Нарешті ми стали європейською країною у тому плані, що тепер горілка, змішана із томатним соком, є алкогольним напоєм, тоді як раніше була лише соком", - зазначив М.ТОМЕНКО.

На його думку, закон, прийнятий Верховною Радою, врегулює культуру споживання алкогольних напоїв, особливо у громадських місцях, що надзвичайно актуально у період підготовки та проведення Євро-2012.

"За даними соціологічних досліджень, понад 80% українців підтримують базові речі цього закону. Якщо люди "за", то це потрібно робити", - підкреслив віце-спікер парламенту.

М.ТОМЕНКО також висловив сподівання, що Президент України підпише закон і буде солідарним з ініціаторами документу щодо здорового способу життя.

Він наголосив, що коли приїхав до Києва у 80-х роках ХХ століття, то не бачив на вулицях підлітків з цигаркою чи пляшкою пива.