На Житомирщині через отруєння ковбасою госпіталізували семеро осіб
На Житомирщині через отруєння ковбасою госпіталізовано семеро осіб, з яких четверо діти.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, до лікарів вчора звернулася родина з села Заріччя Ружинського району Житомирщини.
«Хворі – семеро осіб звернулися в інфекційне відділення Ружинської центральної лікарні», - сказав С.УЛАНОВ.
Він уточнив, що «хворим поставили діагноз «харчове отруєння», однак не виключене інфікування ботулізмом, що остаточно з’ясують експерти.
«Постраждалі розповіли, що їли виключно куплену на місцевому ринку ковбасу з картоплею», - додав С.УЛАНОВ.
Наразі постраждалі знаходяться у стані середньої тяжкості.
Санепідемстанція здійснює профілактичні та протиепідемічні заходи.