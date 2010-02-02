На Рівненщині забракували 6,1% перевіреної продукції

Протягом 2009 року інспектори відділу державного нагляду ДП «Рівнестандартметрологія» перевірили продукції на загальну суму 9 млн. 696 тис. 836 грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідала продукція на суму 595 тис. 345 грн. (6,1% перевіреної).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за звітний період фахівці ДП «Рівнестандартметрологія» провели 292 перевірки якості продукції, дотримання вимог стандартів, норм і правил під час її випуску, виробництва та зберігання на підприємствах Рівненщини. Порушення вимог НД встановлено за результатами 170 перевірок (58,2%).

Інспектори перевіряли харчову, текстильну, сільськогосподарську, будівельну продукцію, алкогольні напої, електропобутові товари тощо.

Під час перевірок були виявлені такі порушення: відсутність нормативної чи технологічної документації; порушення органолептичних, фізико-хімічних, мікробіологічних показників; неповний або відсутній вхідний контроль якості сировини, допоміжних та пакувальних матеріалів; незадовільне або відсутнє транспортне і споживче маркування; відсутні сертифікати відповідності; незадовільні умови зберігання сировини, допоміжних та пакувальних матеріалів.

За результатами перевірок видано 123 приписи щодо заборони реалізації партій продукції, 155 приписів щодо заборони реалізації продукції, 158 постанов про накладення штрафів на загальну суму 278 тис. 139 грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 40 осіб, на яких накладено адміністративні штрафи на загальну суму 7 тис. 565 грн.