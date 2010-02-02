В Україні виробництво цукру знизилося на 18,8%

В Україні за підсумками 2009 року виробництво цукру-піску знизилося на 18,8% порівняно з 2008 роком – до 1,276 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у грудні 2009 року бути вироблено 78,3 тис. тонн цукру, що на 79,4% менше, ніж у листопаді 2009 року, і на 43,4% менше, ніж у грудні 2008 року.

Згідно з офіційними даними, із зазначеного обсягу 4 тис. тонн становив цукор із цукрової тростини.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році в Україні виробництво цукру-піску, одержаного з бурякового цукру-сирцю, знизилося на 15,8% порівняно з 2007 роком – до 1 млн. 572 тис. тонн.