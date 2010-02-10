На Прикарпатті створено реєстри багатодітних сімей.

Про це УНІАН повідомили в управлінні сім’ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації.

За інформацією управління, зокрема в Івано-Франківську створили банк даних про родини, в яких виховують троє й більше неповнолітніх дітей. Станом на 1 лютого в ньому обліковано 659 сімей.

Створено також і загальнообласний реєстр, у якому на обліку перебуває 9 тис. 909 багатодітних родин. Такі реєстри створені на виконання вимог закону, що набув чинності з 1 січня 2010 року, про запровадження певних соціальних пільг для таких багатодітних родин. Зокрема, згідно з законом, багатодітні сім’ї користуватимуться 50-відсотковими знижками на оплату комунальних послуг, а діти з таких сімей матимуть право на безплатний проїзд у громадському транспорті.