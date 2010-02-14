Православні та греко-католики відзначають Прощену неділю

Сьогодні у православних і греко-католиків Прощена неділя - останній день перед Великим постом.

Цього дня усі просять один у одного вибачення - щоб розпочати піст з доброю душею, зосередитися на духовному житті і з чистим серцем зустріти Великдень - день Воскресіння Христова. Церква закликає просити вибачення не формально, а щиро, з любов`ю, в першу чергу у тих, хто кривдить нас і тих, кого ми образили.

У Прощену неділю дозволяється скоромна їжа, але вже без м`яса - молочні продукти, яйця, риба. Сьогодні завершуються масляні гуляння.