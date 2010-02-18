У Шотландії випустили пиво, міцніше за горілку

Шотландська пивоварня BrewDog зварила та випустила у продаж найміцніше пиво у світі – 41-градусний ель. Новий напій отримав назву Sink The Bismarck! - "Потопити "Бісмарка!" з натяком на німецький лінкор "Бісмарк", який був затоплений британським флотом в 1941 році. Справа в тому, що кілька тижнів тому німецька пивоварня випустила пиво Schorschbock міцністю 40%, передає ТНС.

Шотландці не тільки побили конкурентів з Німеччини, але й перевершили свій власний рекорд. Раніше компанія представила пиво з часткою спирту 32% під назвою Tactical Nuclear Penguin ("Тактичний ядерний пінгвін"). Тоді компанію вже розкритикували за створення невиправдано міцного напою, який провокує споживачів зловживати алкоголем.

Тепер же у BrewDog пишаються тим, що зварили пиво, яке міцніше за горілку і віскі. Щоправда, навіщо потрібно таке пиво, у компанії не пояснюють. Водночас там зазначили, що, враховуючи високу вартість нового напою, британці навряд чи зможуть випити його дуже багато

Суперміцне пиво розливається у пляшки місткістю 0,33 літра і коштує 40 фунтів стерлінгів. Це приблизно удвічі дорожче, ніж хороший шотландський віскі, який продають по 30-40 фунтів за пляшку в 0,7 літра.

Придбати "Потопити "Бісмарка!" можна буде лише в інтернет-магазині.