У Львові без води залишилася частина жителів

У Львові за борги перед енергетиками без води залишилася частина жителів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, сьогодні об 11.00 було відключено від електропостачання насосну станцію «Сихів», внаслідок чого 150 тисячам мешканців Сихівського житлового району Львова припинено подачу води.

Під загрозою знеструмлення насосна станція «Кривчиці» та зрив подачі води до Личаківського району міста.

ЛМКП «Львівводоканал» неодноразово отримувало попередження від ВАТ «Львівобленерго» щодо порушення графіків оплати за спожиті енергоносії. Однак, незважаючи на гарантійні зобов’язання, енергетики сьогодні розпочали знеструмлення об’єктів підприємства.

«Підприємство зараз не має старих боргів перед енергетиками, але ми не дотримуємося графіку поточних платежів за березень. Так, станом на сьогодні ми оплатили 2,5 млн. грн. з нарахованих 7,1 млн. грн. У критичній ситуації підприємство опинилося через невчасні платежі мешканців та неузгодженість договору з «Львівобленерго» з системою оплати мешканців за воду. Рівень оплати населення міста у березні становить лише 62%. До нас не надходять кошти з бюджетних установ, затримуються оплати від казначейства за пільги і субсидії», – повідомив УНІАН директор «Львівводоканалу» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

Комунальне підприємство «Львівводоканал» звернулося до городян із закликом терміново розрахуватися за спожиті послуги з водопостачання, щоб попередити подальші відключення за борги насосних станцій.