Влада Криму обіцяє очистити пляжі від сміття і самобудів

Очистити пляжі Криму від сміття і незаконних споруд збирається перед початком курортного сезону влада регіону, заявив прем`єр автономії Василь ДЖАРТИ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ДЖАРТИ, таким чином уряд автономії виконає доручення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо очищення прибережної зони, пляжів і вільного доступу до них.

Питанням займатиметься робоча група під керівництвом кримського віце-прем`єра Георгія ПСАРЄВА.

«Я думаю, ми упорядкуємо ті місця, що в рамках закону відведені для відпочивальників - приїжджих і місцевих жителів», - сказав В.ДЖАРТИ журналістам після засідання Радміну.

«Вільний доступ людей (на пляжі) - це першочергово», - відповів прем`єр на запитання, чи зноситимуться забори, що перешкоджають туристам і жителям півострова.