ПЗЗ збільшила кількість вагонів у потягах міжнародного сполучення
13:25, 20 квітня 2010Права споживачів
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Через ситуацію з авіасполученням
У зв`язку зі скасуванням авіарейсів через виверження ісландського вулкана Ейяфьяллайокуль, Південно-західна залізниця у період з 17 по 22 квітня включила додатково 36 вагонів до потягів міжнародного повідомлення.
Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, вагони включено до потягів "Київ-Москва", "Київ-Берлін", "Київ-Варшава" для організації перевезень пасажирів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця», у зв`язку зі скасуванням авіарейсів, для забезпечення вивезення пасажирів 17 і 18 квітня додатково включила до складу потягів 193 вагони.
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