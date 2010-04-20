ПЗЗ збільшила кількість вагонів у потягах міжнародного сполучення

У зв`язку зі скасуванням авіарейсів через виверження ісландського вулкана Ейяфьяллайокуль, Південно-західна залізниця у період з 17 по 22 квітня включила додатково 36 вагонів до потягів міжнародного повідомлення.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, вагони включено до потягів "Київ-Москва", "Київ-Берлін", "Київ-Варшава" для організації перевезень пасажирів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця», у зв`язку зі скасуванням авіарейсів, для забезпечення вивезення пасажирів 17 і 18 квітня додатково включила до складу потягів 193 вагони.