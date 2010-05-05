У Запорізькій області збільшився рівень виробничого травматизму

У Запорізькій області більш як на 25% збільшився рівень виробничого травматизму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького територіального управління Держгірпромнагляду, протягом I кварталу 2010 року на підприємствах області сталося 120 випадків травмування людей, зокрема 6 випадків зі смертельним результатом, за аналогічний період минулого року - 95 випадків загального травмування, зокрема 4 - зі смертельним результатом.

Порівняно з відповідним періодом минулого року число фактів травмування людей на виробництві зросло на 26,3% (на 25 випадків), а кількість отриманих на виробництві травм, що призвели до загибелі людей, - удвічі.

За даними прес-служби, при цьому на території Запорізького регіону фіксується збільшення травматизму у машинобудуванні (31 факт проти 12 за аналогічний період минулого року) і металургії (21 випадок травматизму проти 13).

Водночас спостерігається зниження травматизму у соціально-культурній сфері: 28 випадків проти 31 у першому кварталі минулого року.

"Найбільше працівників травмовано в результаті падіння (при пересуванні, з висоти, падіння у колодязь тощо) - 59 осіб, через дію рухомих деталей обладнання - 12 осіб.