В Україні зросли ціни виробників харчової продукції
10:00, 12 травня 2010Права споживачів
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З вересня на 13,4%
В Україні з вересня 2009 року по квітень цього року в харчовій промисловості ціни виробників зросли 13,4%.
Про це йдеться в коментарі Міністерства економіки України, розміщеному на сайті Мінекономіки.
У повідомленні зазначається, що зростання цих цін надалі може призвести до підвищення споживчих цін на продукти харчування.
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