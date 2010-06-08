На Рівненщині забракували 55% перевірених харчових продуктів

Впродовж травня 2010 року інспектори державного нагляду ДП "Рівнестандартметрологія" перевірили харчову продукцію на суму 127 тис. 572 грн., не відповідало вимогам нормативної документації (НД) 54,6% продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за звітний період провели 12 планових, 3 позапланових та 4 повторних перевірки суб`єктів господарювання Рівненщини.

Більшість зауважень щодо перевіреної продукції стосувалась невідповідності вимогам НД через відсутність маркування споживчої тари.

Наприклад, під час перевірки на одному з підприємств Рівненської області встановили, що перевірена партія масла солодковершкового селянського несоленого з вмістом жиру 72,5% фасованого масою нетто 0,2 кг не відповідала вимогам НД через вміст рослинного жиру.

У процесі перевірки також встановлено, що партія масла, яка виготовлена 25.02.2010 року в кількості 640 пачок (128 кг) на суму 4 тис. 864 грн., не перевірялась на вміст рослинних жирів. Проте, за лабораторними дослідженнями цієї партії в маслі виявили рослинний жир.

За підсумками перевірок видано 8 приписів про заборону реалізації партій продукції, 11 приписів про заборону реалізації усієї продукції, винесено 13 постанов про накладення штрафів на загальну суму 18 тис. 269 грн., стягнено 20 тис. 490 грн.