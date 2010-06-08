Дві третини німців бояться втратити роботу

Німці жартують про себе, що якби проводився чемпіонат зі страху – їм би не було рівних. Нове соціологічне дослідження, проведене компанією GfK, підтвердило це кліше. Його експерти провели в лютому та березні опитування понад 13 тисяч громадян в десяти країнах Євросоюзу та у Росії. «Цьогоріч кидається в очі, що число тем, які турбують людей, просто вибухнуло», - каже виконавчий директор GfK Раймунд Вільднер.

Німці найбільше побоюються втратити роботу – дві третини опитаних занепокоєні ситуацією на ринку праці. Це на дев’ять відсотків більше, ніж торік. «Найбільшим страхом німців був і залишається страх перед безробіттям, - каже Вільднер. – Такою є ситуація вже впродовж 20 років». При чому, як зазначають оглядачі, цей страх не завжди виправданий. Навіть у кризовий 2009 рік рівень безробіття в Німеччині залишився майже незмінним.

За цим показником німці попереду всієї Європи. В середньому менше половини європейців – 43 відсотки – побоюються втратити роботу. У сусідніх Нідерландах цей показник набагато нижчий. Там ризик втратити роботу турбує лише вісім відсотків опитаних. У Великобританії таких 16 відсотків, у Росії – 27 відсотків, у Швеції – 36 відсотків.

На другому місці серед турбот німецьких громадян – страх застою в економці. Кожен четвертий бюргер побоюється, що економічне піднесення може втратити позитивну динаміку. Експерти дотримуються іншої думки. Поважні економічні інститути прогнозують зростання валового внутрішнього продукту на рівні двох відсотків.

Крім того, у списку німецьких страхів знову вийшла на передні позиції інфляція. Майже чверть опитаних соціологами GfK німців побоюються, що ціни зростатимуть. Особливо це стосується мешканців східних земель ФРН.

Запитання, чи буде в них гарантована пенсія, ставлять собі 19 відсотків німців. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Найбільшого показника за останні вісім років досяг «страх за внутрішню безпеку» - 15 відсотків німців кажуть, що занепокоєні зростанням рівня злочинності. Торік таких було вдвічі менше.

“Німецька хвиля”