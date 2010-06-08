У Київській області шукали зіпсовані ЗВТ на заправках

Протягом травня 2010 року фахівці ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили 139 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на автозаправних станціях (АЗС) м. Бровари та Броварського району. З них 12 (або 9%) були непридатні до застосування через прострочений термін повірки (порушення п.2 ст.11 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” № 1765-IV від 15.06.2004р.).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що провели перевірку правильності виконання вимірювань та стан метрологічного забезпечення під час торговельно-комерційних операцій між покупцем (споживачем) і продавцем.

Фахівці державного метрологічного нагляду перевірили 10 АЗС, з них на 4 (40%) виявили порушення вимог Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність” № 1765-IV від 15.06.2004р. ДСТУ та нормативно-правових актів у сфері обліку, транспортування, збереження та відпуску нафтопродуктів, а саме: АЗС не забезпечені в повному обсязі зразковими мірниками, що є порушенням нормативно-правових актів у сфері обліку нафтопродуктів; виявлено неправильне виконання вимірювань, що призводить до неправильного визначення об`єму нафтопродуктів та обрахунку покупців; незадовільна кваліфікація фахівців, які виконують вимірювання.

За результатами перевірок керівникам АЗС видані приписи щодо усунення виявлених недоліків, а також заборонено використання непридатних ЗВТ. На осіб, винних в порушенні метрологічних норм і правил, складено протоколи про адміністративні правопорушення та накладено штрафи на загальну суму 884 грн.