Бродський просить СЕС навести порядок на ринках

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ звернувся до головного санітарного лікаря країни Геннадія РОЖКОВА з проханням забезпечити належне санітарно-епідеміологічне становище на ринках України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, до комітету від підприємців надходить велика кількість скарг щодо погіршення санітарно-епідеміологічного становища на ринках України.

«Підприємці вказують на випадки грубого порушення санітарних норм. На окремих ринках не створені належні умови для торгівлі, у реалізаторів немає санітарного одягу і дезинфікуючих засобів, не вистачає інвентарю для прибирання, відсутні або містяться в незадовільному стані приміщення громадського користування і т.д.», – сказано в повідомленні прес-служби комітету.