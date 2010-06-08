Болгарія спростила процедуру отримання віз для українців

Болгарія спростила процедуру отримання віз для громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Республіці Болгарія.

Згідно з повідомленням, Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія прийняло рішення щодо спрощення процедур, пов’язаних з оформленням та видачею болгарських віз для громадян України, Росії, Білорусі та Молдови з метою збільшення туристичного потоку з цих країн на період літнього сезону (червень-вересень ц.р.).

Зокрема, консульські установи Болгарії на території України вживатимуть всіх можливих заходів, спрямованих на оперативність опрацювання візових документів заявників, насамперед організованих туристів, яка триватиме не більше 10 календарних днів (зазвичай процедура тривала від 10 до 30 днів).