Колесніков каже, що ціни на авіаквитки невиправдано високі

Перший віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ прогнозує, що Україна вже у 2011 році приєднається до європейської програми "Відкрите небо"

Як повідомив УНІАН департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив під час Міжнародного форуму аеропортів і авіаперевізників Routes CIS, який проходить у Харкові 7-9 червня.

"Я не бачу перешкод для того, щоб Україна наступного року одержала статус "Відкрите небо", - сказав віце-прем`єр.

За його словами, зараз уряд і "Укравіація" активно ведуть переговори з Євросоюзом за всіма пунктами програми, щоб зняти всі дискримінаційні норми в роботі українських авіакомпаній. "Уряд і "Укравіація" активно працюють над програмою "Відкрите небо". Нам залишилося здійснити буквально декілька кроків", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас віце-прем`єр-міністр наголосив на необхідності врегулювати питання ціноутворення на авіаперевезення. За його словами, монополізація авіаринку, яка спостерігається останнім часом в Україні, привела до невиправдано високої вартості квитків на авіаційні перевезення. Авіаперевізники не повинні забувати, що тільки масовий пасажир може дати поштовх розвитку вітчизняних авіакомпаній і аеропортів, підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Довідка УНІАН. Європейська програма „Відкрите небо” передбачає, що всі авіакомпанії країн, які до неї приєдналися, конкурують на рівних умовах. Тобто будь-яка авіакомпанія літає не за дозволом, який вона повинна одержати у кожній країні, куди збирається літати, а у порядку попереднього повідомлення.

Угода про "Відкрите небо" стане черговим етапом на шляху створення єдиного авіаційного простору між Україною і ЄС .