В Україні рівень травматизму на підприємствах знизився втричі

В Україні за останні 10 років рівень травматизму на підприємствах знизився втричі, а рівень смертельного травматизму зменшився майже на 35%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку заступник голови Держгірпромнагляду України Анатолій ДЄНЬГІН.

«За останні 10 років у країні йде зниження травматизму в 3 рази, а смертельний травматизм знижено порядку на 35%», - сказав він.

А.ДЄНЬГІН також констатував, що за поточний рік, «незважаючи на те, що почався підйом виробництва, більше людей залучено до цього процесу, вдалося зберегти те, що досягнуте - травматизм так само знижений на 4% і смертельний травматизм знижений на 6%».

Втім А.ДЄНЬГІН зазначив, що, незважаючи на загальний позитивний фон, спостерігається зростання виробничого травматизму по окремих галузях – у машинобудуванні, металургії, енергетики, і в другому кварталі зафіксовано різке зростання у будівництві. «Ми повною мірою свідомі, чому це відбувається, і бачимо ті питання, на які не вдалося ще до кінця знайти відповіді, тому зусилля в нашій роботі у другому півріччі будуть направлені саме на ці напрями», - запевнив заступник голови Держкомітету.

Він висловив жаль, що чисельність інспекторів Держгірпромнагляду не достатня для того, щоб охопити перевіркою кожне підприємство.

«Неможливо, щоб один інспектор, який обслуговує два райони, і в кожному районі по десятку тисяч підприємств, охопив все. Це практично неможливо», - сказав А.ДЄНЬГІН. При цьому він додав, що «у нас в Україні, в середньому, налічується 800-850 тис. підприємств, і ми своїми силами за рік можемо, максимум, на 70 тис. підприємств провести перевірки, тому, перш за все, ми охоплюємо своїм контролем ті підприємства, які мають підвищений ступінь ризику».