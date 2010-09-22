У Києві можуть збудувати мостовий перехід на Троєщину

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ не виключає, що наступного року може бути побудований мостовий перехід на Троєщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

О.ПОПОВ підкреслив, що реалізація такого проекту перебуває у планах КМДА на наступний рік. «Цей проект коштує більше 1 млрд. грн., і ми його хочемо вирішити. Зараз обговорюється можливість будівництва мостового переходу на Троєщину в наступному році. Поки що ми такі плани маємо», - сказав він.

Водночас, за словами першого заступника голови КМДА, все залежатиме від наявності коштів. «Формування бюджету на наступний рік остаточно покаже, чи впораємося ми фінансово з реалізацією такого проекту», - сказав О.ПОПОВ.

Він прогнозує, що метро наступного року на Троєщині не з’явиться. «Не думаю, що у наступному році у нас там (на Троєщині – УНІАН) з’являться станції метро. Але через рік, можливо», - зауважив О.ПОПОВ, додавши, що цей проект також коштуватиме столиці більше мільярда гривень.