У Києві відкрили залізничний рух на Дарницькому мосту

Сьогодні в Києві було відкрито залізничний рух на Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переході.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття руху взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, міністр транспорту та зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО, генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК і начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

Відкриття залізничного сполучення означає завершення першої черги будівництва переходу.

Сьогодні ж по новому залізничному переходу почався рух пасажирських поїздів.

М.АЗАРОВ підкреслив, що відкриття мостового переходу це лише частина реалізації проекту, завершення якого необхідно здійснити в 2011 році.

«Сьогодні дійсно радісна подія. Вона хоч і проміжна, не основна. В основному радітимемо, коли весь комплекс запустимо в експлуатацію. Тобто, в повному обсязі автомобільний перехід двосторонній, повністю комплекс Дарницького залізничного вокзалу. Тобто, весь той величезний проект, який планувався ще в 2002 році», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр також пригадав колишнього міністра транспорту Григорія Кірпу, який і був ініціатором будівництва мостового переходу.

М.АЗАРОВ підкреслив, що важливість події полягає і в тому, що за 4 місяці колектив будівельників і залізничників показав, що можна успішно вирішувати складні завдання. «Це наша з вами невелика, але перемога. І я впевнений, що ми доб`ємося того, що вже в 2011 році міст запрацює в повному обсязі й багато в чому вирішить проблеми сполучення в Києві», - сказав М.АЗАРОВ.

Наприкінці церемонії прем`єр-міністр у супроводі керівництва Мінтрансу й залізниці в спеціальній електричці проїхав по новому мостовому переходу.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного моста через Дніпро в Києві почалося 15 липня 2004 року. Будівництво моста планувалося завершити в 2006 році. Потім ці терміни кілька разів змінювалися.

Згідно з проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2155 м має дві залізничні колії і шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій – 35 км, автомобільних підходів – 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва моста – 9 млрд. 157 млн. грн., із яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького моста і нового Дарницького вокзалу виступає Південно-Західна залізниця. Будівництво моста веде компанія «Планета-Міст».