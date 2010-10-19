У Криму забракували продукції на майже 1,4 млн. гривень

Протягом 9 місяців 2010 року фахівці ДП „Кримстандартметрологія” провели 227 перевірок додержання вимог стандартів, норм і правил на підприємствах АР Крим. Перевіряли харчову, промислову та сільськогосподарська продукцію. Перевірки проводили на підприємствах-виробниках продукції та на підприємствах оптової торгівлі, що здійснюють зберігання і реалізацію продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, під час 181 перевірки виявили порушення вимог стандартів, норм і правил та чинного законодавства України у 75,7% перевірених підприємств.

Вартість перевіреної продукції склала 44 млн. 115 тис. 844 грн. Вартість продукції, яка не відповідала вимогам нормативних документів, склала 1 млн. 358 тис. 456 грн.

Основні порушення, які виявили під час держнагляду: невідповідність продукції вимогам нормативних документів, незадовільне маркування продукції, непроведення періодичних та приймально-здавальних випробувань продукції, незадовільне забезпечення єдності вимірювань, відсутність сертифікатів відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації та ін.

Причинами виявлених порушень були недотримання технологічної дисципліни, незадовільні після операційний контроль і контроль готової продукції, недоліки підготовки виробництва.

За результатами перевірок суб’єктам господарювання видано 167 приписів про заборону реалізації партій продукції вартістю 1 млн. 358 тис. 456 грн., 190 приписів про заборону реалізації продукції, 144 постанови про накладення штрафів на суму 1 млн. 188 тис. 248 грн., 181 суб’єкту господарювання видано приписи про усунення порушень.

До адміністративної відповідальності притягнуто 159 осіб, яким видано постанови про накладення адмінштрафів на загальну суму 59 тис. 721 грн.