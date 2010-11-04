КМДА ініціюватиме підвищення тарифів на холодну воду на 50%

Головне управління комунального господарства Київської міської державної адміністрації має намір ініціювати підвищення тарифів на холодну воду приблизно на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам начальник ГУ комунального господарства Дмитро НОВИЦЬКИЙ.

«Я маю намір ініціювати підвищення тарифів на воду. Обґрунтованим буде підвищення ціни на воду (холодну) десь на 50%», - сказав він.

За припущенням Д.НОВИЦЬКОГО, тариф може бути збільшений з 2011 року.

Як сказав керівник Управління комунального господарства, чинний тариф дуже низький і не дозволяє забезпечити надання води хорошої якості. За його поясненням, навіть після останнього підвищення тарифів на ЖКП в столиці не вистачає коштів на поліпшення якості послуг.

За даними Д.НОВИЦЬКОГО, зараз вартість холодної води в Києві становить близько 5 грн. за 1 куб. м.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА від 31 травня № 3921, з 1 липня в Києві підвищили тариф на гарячу воду - на 29% порівняно з попереднім, на опалення - на 41%.