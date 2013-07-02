Україна створить інфраструктуру геопросторових даних у єдиному з ЄС форматі

Голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Тимченко наголошує, що Ураїна готова до створення інфраструктури геопросторових даних у єдиному форматі з країнами ЄС.

Про це він сказав на конференції ЄС “INSPIRE 2013: Зелене Відродження”, що відбулася у Флоренції (Італія), представив позицію земельного відомства України щодо розвитку картографії та кадастру, використання геопросторових даних, повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів на сайті КМУ.

«Участь України у такому представницькому міжнародному форумі, як конференція ЄС «INSPIRE», стала знаковою подією, серйозним кроком на шляху євроінтеграції. Адже, на часі створення інфраструктури геопросторових даних на теренах усієї Європи у єдиному форматі. Ми провели серйозну роботу і готові поділитися з нашими колегами набутим досвідом», – заявив Сергій Тимченко під час конференції.

Довідка УНІАН. Директива INSPIRE (набула чинності 15 травня 2007 року) спрямована на створення інфраструктури просторових даних Європейського Союзу (ЄС). Вона забезпечує обмін геопросторовою інформацією між організаціями державного сектору і полегшує доступ громадськості до просторової інформації по всій Європі.

Європейська інфраструктура просторових даних (INSPIRE) допомагає в розробці транскордонної політики. Тому геопросторова інформація, яка розглядається відповідно до Директиви, є багатосторонньою і включає в себе велику кількість різних актуальних і технічних тем.