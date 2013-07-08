10 осіб загинули через обвалення готелю на півдні Індії

Щонайменше 10 осіб загинули через обвалення двоповерхового готелю в місті Секундерабад на півдні Індії.

Згідно із заявою поліції, поранення одержали ще 15 осіб, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Трагедія сталася вранці. Рятувальники використовували крани та іншу важку техніку, щоб витягнути людей з-під завалів. Їм вдалося звільнити понад 20 осіб.

Поки невідомо, що стало причиною обвалення. Місцеві чиновники говорять про те, що будівля була вже старою.