10 осіб загинули через обвалення готелю на півдні Індії
12:40, 08 липня 2013Права споживачів
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Причина обвалу невідома
Щонайменше 10 осіб загинули через обвалення двоповерхового готелю в місті Секундерабад на півдні Індії.
Згідно із заявою поліції, поранення одержали ще 15 осіб, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Трагедія сталася вранці. Рятувальники використовували крани та іншу важку техніку, щоб витягнути людей з-під завалів. Їм вдалося звільнити понад 20 осіб.
Поки невідомо, що стало причиною обвалення. Місцеві чиновники говорять про те, що будівля була вже старою.
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