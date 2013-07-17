ЄБРР може виділити 35 млн євро кредиту на енергоефективні проекти

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може виділити сумарно 35 млн. євро кредиту під гарантії міської влади для реалізації двох проектів підвищення енергоефективності міського господарства і комунальних об`єктів у Донецьку і Дніпропетровську. Про це йдеться в проектній документації банку, підготовленій до засідання Ради директорів ЄБРР, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як зазначається, засідання відбудеться 17 вересня. Тоді ж може бути ухвалене рішення про фінансування проектів.

Зокрема, проект у Дніпропетровську передбачає облаштування громадських будівель і вуличного освітлення. Загальна вартість проекту оцінюється в 22,5 млн. євро, з яких 20 млн. євро може бути виділено за лінією ЄБРР і 2,5 млн. євро – за лінією «Східноєвропейського партнерства за енергоефективність і захист навколишнього середовища» (E5P). Відповідне рішення E5P було ухвалене в грудні 2012 року.

Очікується, що виконавцями робіт стануть приватні компанії – підрядники, переможці попередньо організованого тендеру. Клієнтом проекту виступить "Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія", що повністю належить міській владі Дніпропетровська.

Проект в Донецьку передбачає виділення кредиту у розмірі 15 млн євро підприємству «Донецькміськтепломережа», яким управляє міська влада Донецька. Кошти виділяються на установлення підстанцій, заміщення труб, модернізацію бойлерів і систем контролю, встановлення нових газових котлів. «Мета проекту – істотно покращити енергоефективність об`єктів, знизити енерговтрати, газоспоживання і підвищити якість теплопостачання в місті», - говориться в проектній документації ЄБРР.

Раніше, в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН, глава представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер заявляв, що Європейський банк реконструкції та розвитку не має наміру скорочувати портфель проектів у державному і приватному секторі, проте назвав визначальним чинником щодо цього позицію інвесторів і уряду України в частині протидії корупції та покращення бізнес-клімату.