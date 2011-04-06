Закарпатська міліція готується до матчів Євро-2012

Ужгород. 6 квітня. УНІАН. В Ужгороді на стадіоні «Авангард» відбулися тактичні навчання працівників ОВС з протидії футбольним бешкетникам під умовною назвою “Хвиля”.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Управління МВС України у Закарпатській області.

У них взяли участь співробітники обласного управління міліції, Ужгородського міського управління та районного відділу внутрішніх справ, усіх оперативних служб та бійці спецпідрозділів “Беркут”, “Сокіл” і внутрішніх військ.

Роль футбольних хуліганів погодилися виконувати студенти ужгородських навчальних закладів, а близько 600 сотень працівників міліції повинні були їх “вгамувати”. Не обійшлося, звичайно, й без піротехніки та спецзасобів. Побаченим дійством залишилися задоволені і запрошені журналісти, і керівництво закарпатської міліції.

«Як показує життя, масові заходи в Україні відбуваються доволі часто, – зазначає начальник УМВС України в Закарпатській області полковник міліції Віктор Русин. – Багато радикально налаштованих груп беруть у цьому участь. І для того, аби гарантувати безпеку мирним громадянам, міліція має постійно тренуватися. В Україні невдовзі відбудеться Євро-2012. Закарпатська міліція буде задіяна до охорони громадського порядку у Львові, де проходитиме груповий турнір. Тому ми повинні бути готовими до масових безпорядків на стадіонах і після футбольних матчів. На мою думку, закарпатська міліція стовідсотково готова до виконання поставлених перед нею завдань».