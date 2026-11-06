Рубіо відповів на чутки про свою відставку

Рубіо заперечив повідомлення про те, що планує залишити свою посаду, та відмовився коментувати можливу участь у президентських виборах 2028 року.

Марко Рубіо заявив, що не має наміру залишати адміністрацію президента США Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times у четвер, коментуючи повідомлення про можливий вихід із нинішньої команди.

"Працювати на президента Трампа до кінця його терміну завжди було моїм планом", – наголосив державний секретар.

Він також висловив здивування через чутки про свою відставку.

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"Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці речі. Я люблю свою роботу. І до того ж я завжди сміюся, коли кажуть, що він збирається звільнитися з роботи. Я запитую: "З якої саме?"" – сказав Рубіо.

Також Рубіо, який нині обіймає посади державного секретаря та радника Дональда Трампа з національної безпеки, не став відповідати на запитання про можливу участь у президентських виборах 2028 року.

"Я буквально більше не говоритиму про 2028 рік. Я просто не буду цього робити", – заявив він під час інтерв'ю у своєму кабінеті в Білому домі.

Водночас раніше Рубіо публічно висловлював підтримку віцепрезиденту Джей Ді Венсу. У травні він заявив NBC News, що в разі висунення Венса кандидатом у президенти стане першою людиною, яка його підтримає.

"Джей Ді – мій дуже добрий друг. Якщо він балотуватиметься на посаду президента, я думаю, що він буде феноменальним кандидатом", – сказав тоді Рубіо.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що держсекретар США Марко Рубіо може залишити свою посаду, щоб розпочати підготовку до президентських перегонів. Одним із можливих кандидатів на цю посаду розглядається посол США в Індії Серджіо Гор.

Гор розглядається як кандидат на низку впливових посад, зокрема на посаду керівника апарату Білого дому та заміну Рубіо на посаді державного секретаря.

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