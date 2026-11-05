Меланія Трамп приймає представників України та Росії у Білому домі

Перша леді США заявила, що перемир’я в Олешках було б неможливим без співпраці лідерів України та Росії.

Перша леді США Меланія Трамп приймає делегації України та Росії в Білому домі. Зустріч присвячена гуманітарним питанням та нещодавній успішній гуманітарній місії в Олешках Херсонської області.

Українську делегацію представляють голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Російську делегацію представляють омбудсмен Яна Лантратова та спеціальний представник голови РФ Кирило Дмитрієв.

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Меланія Трамп передала особисті листи, адресовані російському диктатору Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському. Вона передала ці листи голові фракції "Слуга народу" та спеціальному представнику голови РФ.

"Перемир’я в Олешках було б неможливим без президента Путіна та президента Зеленського. Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування мирного процесу в усьому регіоні", – додала перша леді США.

Українська делегація вручила Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня. У відповідь на це перша леді США подякувала Зеленському та всім українцям.

"Дякую президенту Зеленському та українському народу", – сказала перша леді США.

Раніше в Білому домі заявили, що Меланія Трамп "самостійно ініціювала діалог між двома країнами, що воюють, і успішно домоглася припинення вогню".

"Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді США", – йдеться в заяві Білого дому.

Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом

Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

У указі зазначається, що Меланія Трамп нагороджується за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну та благодійну діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, які постраждали внаслідок російської агресії, незаконно депортованих та примусово переміщених з тимчасово окупованих Росією територій України.

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