На Черкащині викрито підпільний цех по виготовленню деревного вугілля

Черкаси. 18 квітня. УНІАН. Підпільний цех, по незаконному виготовленню деревного вугілля виявили співробітники відділу податкової міліції Смілянської ОДПІ ДПА в Черкаській області на території колишньої тракторної бригади с. Балаклея Смілянського району Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління податкової міліції ДПА в Черкаській області з посиланням на начальника УПМ ДПА в Черкаській області Сергія ВІННІКА, його організувала 64-річна жителька Смілянського району.

Тіньове виробництво працювало без оформлення будь-який дозвільних документів на даний вид діяльності.

Випалюючи деревину таких порід, як граб та дуб у 9 спеціальних печах пенсіонерка виготовляла деревне вугілля, що потім використовується як паливо для барбекю та мангалів. Готову продукцію жінка фасувала у паперові мішки та збувала оптом та вроздріб через торгівельну мережу області за ціною 3,50 гривень за 1 кілограм.

Оглянувши виробничі потужності пенсіонерки працівниками податкової міліції виявили та вилучили 6 тисяч мішків вже готового до реалізації деревного вугілля та обладнання на загальну суму 265 тисяч гривень. Триває слідство.