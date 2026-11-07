'Відверто ганебно': Зеленський анонсував нові кадрові рішення в СБУ

Він також повідомив про затвердження законопроєкту про повернення декларування для всіх працівників СБУ.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення для Служби безпеки України після скандалу з "Хімпромом". Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі.

Він зауважив, що цей тиждень приніс "зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі".

"І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще й інші кадрові рішення. Важливо, щоб розслідування дало повну правду щодо цієї ситуації, щоб замовники злочинів, замовники насильства проти людей були всі покарані", – наголосив Зеленський.

Відео дня

Президент додав, що для цього потрібна підтримка партнерів – "щодо цього так званого "Хімпрому", – і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні".

"Потрібен результат. Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам", – заявив глава держави.

Законопроєкт про декларування для СБУ

Крім того, президент повідомив, що сьогодні затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ.

"Щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само, як і в інших органах. І, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно", – наголосив Зеленський.

"Карфаген" та СБУ

Як повідомляв УНІАН, раніше було викрито злочинну організацію, яка налагодила надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

До злочинної діяльності було залучено чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища. Так, до складу організації входив, зокрема, "Акім" – генерал-майор СБУ, який забезпечував захист від уваги з боку своїх колег.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сергію Дуці, першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, затриманому в межах операції "Карфаген". Його було відправлено під варту на 60 діб з альтернативою застави у 65 мільйонів гривень.

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