У США оголосили винагороду в розмірі 20 млн доларів за інформацію про ядерну програму Ірану

Зокрема, США шукають інформацію про іранських вчених-ядерників та персонал.

США оголосили про винагороду в розмірі 20 млн доларів будь-кому, хто має інформацію про ядерну програму Ірану. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Якщо у вас є інформація про ядерну програму Ірану, її активи або пов’язаних з нею осіб, надішліть її нам через Signal або нашу лінію для повідомлень на базі Tor. Ви можете претендувати на винагороду та переселення", – йдеться у заяві.

Зазначається, що США шукають інформацію про іранських ядерних вчених та персонал, технології та можливості, пов’язані з цією програмою, а також про організації, які мають до неї стосунок. Держдеп хоче отримати відомості щодо ядерних об’єктів, обладнання та його переміщення на території Ірану.

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Також у Держдепі зазначили, що у 2025 році Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) встановило, що Іран збагачує уран до 60%, що значно перевищує рівень, необхідний для цивільної ядерної енергетики.

"Іран залишається єдиною країною, яка не володіє ядерною зброєю, але виробляє уран із таким високим рівнем збагачення. За оцінками експертів, наявних запасів у разі подальшого збагачення може вистачити для виготовлення кількох ядерних боєзарядів", – йдеться в повідомленні.

Іран пригрозив ударами по Європі

Раніше Ахмад Бахшаеш Ардестані, член Комітету національної безпеки парламенту Ірану, заявив, що Тегеран запустить ракети в бік Європи, якщо США використовуватимуть свої бази в Європі, зокрема в Італії та Німеччині.

Окрім військових баз, за словами Ардестані, під ударом також можуть опинитися "матеріальні та нематеріальні активи країн, що допомагають США". Про те, що Тегеран завдасть удару по Європі в разі відновлення конфлікту, підтвердив і другий член комітету Фада Хоссейн Малекі.

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