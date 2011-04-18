50-річна жінка торгувала марихуаною

Чернігів. 18 квітня. УНІАН. У Чернігівській області правоохоронці затримали 50-річну мешканку, яка торгувала марихуаною у себе вдома.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернігівській області.

Оперативники отримали інформацію про таку собі «бізнесменшу» і одразу почали її відпрацьовувати. Міліціонери провели декілька контрольних закупок, після яких вирішили затримали «горе-торгівку».

Під час затримання у зловмисниці було вилучено близько 12 кг марихуани та гроші від реалізації наркотику.

Наразі її затримано, стосовно неї порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, а також незаконний збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває.