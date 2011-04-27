Формування суддівського корпусу буде вдосконалено

Київ. 27 квітня. УНІАН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України удосконалює процедуру добору кандидатів на посаду судді вперше, запроваджуючи анонімне тестування претендентів щодо їхнього рівня загальнотеоретичної підготовки, а також приймаючи кваліфікаційний іспит.

Про це сьогодні повідомив голова комісії Ігор САМСІН на прес-конференції в УНІАН на тему: “Судова реформа в Україні: нові завдання і повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - важливий крок на шляху подальшого вдосконалення правосуддя”, яка була присвячена завершенню добору кандидатів на посаду судді вперше з урахуванням прогнозованої кількості суддів у місцевих судах загальної юрисдикції (686 вакантних посад на 2011 рік).

І.САМСІН наголосив, що проведення добору кандидатів на посаду судді - важливий етап у процесі формування висококваліфікованого кадрового потенціалу суддівського корпусу.

Об’єктивність добору забезпечуватиметься абсолютно конфіденціальними однаковими тестовими завданнями, що складатимуться із сотні спеціалізованих запитань, а також – практичними завданнями, які мають розв’язати кандидати. Тестування планується провести у травні, а кваліфікаційний іспит – до кінця червня. Після цього буде складений рейтинг кандидатів та оголошений конкурс на посади суддів, перші призначення на які, за словами І.САМСІНА, можуть відбутися наприкінці серпня – початку вересня.

Також голова комісії повідомив, що процедура добору кандидатів передбачає їхню шестимісячну спеціальну підготовку у Національній школі суддів, створеній при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Підготовка має денну та заочну форму навчання та включає теоретичний курс і практичні заняття.

У свою чергу, керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Україна: верховенство права” Девід ВОН наголосив, що зазначений проект працює з квітня 2006 року і має дві мети: підвищення прозорості і підзвітності судової системи та сприяння здійснення судової реформи на засадах верховенства права. Одним із пріоритетних напрямків роботи проекту є підвищення прозорості і стандартизації процесу добору суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

«Зараз українське суспільство нагально потребує підвищення прозорості роботи всіх органів влади, а комісія стала одним із ключових державних органів судової влади згідно з нещодавно прийнятим Законом «Про судоустрій і статус суддів». Тож надання допомоги комісії у її становленні є зараз пріоритетним напрямком нашої співпраці», - підкреслив Д.ВОН.

За його словами, разом із комісією експерти проекту, серед іншого, спільно розробили і порядок тестування кандидатів та провели для суддів чотири пілотних тестування, які довели об’єктивність та прозорість такого механізму роботи.

Крім того, зазначив Д.ВОН, експерти проекту на базі кращої світової практики надали свої рекомендації стосовно покращення процесу подання і розгляду скарг на суддів, та розробили стандартизовану форму скарги щодо неналежної поведінки судді (із зразком якої можна ознайомитися на сайті комісії http://vkksu.gov.ua), а також надали свої рекомендації стосовно створення єдиної електронної бази даних таких звернень.

Керівник проекту підкреслив, що вперше в Україні опублікований «Збірник рішень кваліфікаційних комісій у дисциплінарних справах», якій містить і результати аналізу цих рішень.

Д.ВОН наголосив, що проект, який надає вагому підтримку впровадженню судової реформи в Україні, буде продовжувати співпрацю з комісією над запровадженням порядку добору суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з міжнародними та європейськими стандартами.

