В Одеській області затримано наркоторговців із Узбекистану

Одеса. 27 квітня. УНІАН. Два пакети з героїном і кокаїном виявили співробітники Відділу з боротьби з незаконним оборотом наркотиків Управління внутрішніх справ МВС України в Одеській області при затриманні наркоторговців із Узбекистану та їхніх одеських партнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам інспектор Центру громадських зв`язків облУВС Юлія ЧЕБАН.

За її словами, «вилучено 100 грамів героїну, пакет із речовиною білого кольору, а також кустарне устаткування для виробництва наркоречовин».

«Пакет зі ста грамами героїну виявлено в гаражі, який орендував 40-річний одесит.

Він сказав, що придбав наркотик у громадянина Узбекистану», - повідомила Ю.ЧЕБАН.

При проведенні оперативних заходів було затримано і 31-річного постачальника, який вже більш як рік проживав в Одеській області.

Стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.