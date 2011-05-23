Суд засудив винуватця ДТП до 7 років позбавлення волі

Хмельницький. 23 травня. УНІАН. Городоцький районний суд Хмельницької області виніс вирок водію, який збив на смерть трьох юнаків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Хмельницькій області, суд присудив 36-річному мешканцеві Чемеровецького району Хмельницької області 7 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Встановлено, що підсудний в жовтні 2010 року на власному автомобілі наїхав на трьох підлітків. Його звинувачували у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель декількох осіб).

Підсудний повністю визнав свою провину, розповівши у залі суду, що того рокового вечора він на власному автомобілі повертався з полювання. Чоловік був добряче напідпитку, що зіграло фатальну роль у його житті та житті трьох загиблих хлопчаків.

Як з’ясували працівники міліції під час розслідування, того вечора хлопці поверталися з футбольного поля, що знаходиться у райцентрі Чемерівці. Як розповів свідок – товариш загиблих, ввечері після гри вони разом вирішили навідатися у сусіднє село. Юнаки рухались по обочині один за одним. Свідок трохи пішов уперед, що й врятувало йому життя. А троє товаришів потрапили під колеса транспортного засобу і в результаті отриманих травм загинули.