У Чорткові матір вбила немовля, а тіло викинула в річку
12:25, 26 травня 2011Кримінал
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Мати-вбивцю затримано
Тернопіль. 26 травня. УНІАН. У місті Чорткові Тернопільської області правоохоронці затримали 23-річну безробітну місцеву жительку за підозрою у вбивстві своєї дитини.
Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що затримана 21 травня у своєму будинку ножем вбила новонароджену дочку, а тіло вкинула в річку.
Ведеться слідство.
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