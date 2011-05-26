У Чорткові матір вбила немовля, а тіло викинула в річку

Тернопіль. 26 травня. УНІАН. У місті Чорткові Тернопільської області правоохоронці затримали 23-річну безробітну місцеву жительку за підозрою у вбивстві своєї дитини.

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що затримана 21 травня у своєму будинку ножем вбила новонароджену дочку, а тіло вкинула в річку.

Ведеться слідство.