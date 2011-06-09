На Житомирщині екс-голова РДА отримав 9 років тюрми

Житомир. 9 червня. УНІАН. На Житомирщині до 9 років позбавлення волі засуджено колишнього голову райдержадміністрації за отримання 850 тисяч гривень хабара.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби прокуратури Житомирської області.

”Колишній голова Брусилівської райдержадміністрації В`ячеслав ДЕЙНЕКО, зловживаючи службовим становищем, вимагав і одержав хабар на суму понад 850 тис. грн. за сприяння у вирішенні питання щодо одержання у власність земельних ділянок у межах Ставищенської сільської ради загальною площею 10 га”, - сказано у повідомленні прес-служби прокуратури.

У прес-службі з посиланням на начальника відділу підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури області Тетяну МАГАЛЕЦЬКУ зазначили, що ”Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ за скаргою засудженого та його адвоката переглянув кримінальну справу за обвинуваченням В.ДЕЙНЕКО за частиною 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України та залишив без змін покарання за вироком Апеляційного суду Житомирської області від 1 грудня 2010 року”.

”Натомість колишнього голову райдержадміністрації засуджено до 9 років позбавлення без права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки з конфіскацією усього належного йому майна”, - пише прес-служба відомства.

Вона також вказує, що на підставі ст. 54 Кримінального кодексу України колишнього голову райдержадміністрації позбавлено 5 рангу 3 категорії посадової особи місцевого самоврядування.