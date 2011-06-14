СБУ викрило зловживання посадовців Вінницького центру зайнятості

Вінниця. 14 червня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України викрили розтрату 1,3 млн. грн. державних коштів службовими особами Вінницького обласного центру зайнятості.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що впродовж 2009-2011 років працівники обласного центру відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про забезпечення надійності та безпечності експлуатації будівель» зобов’язали директорів центрів зайнятості 15-ти районів Вінниччини здійснити паспортизацію адмінбудівель цих установ.

При цьому для укладання відповідних угод про проведення таких робіт було визначено одну київську фірму. На вимогу обласного керівництва на рахунок цієї комерційної структури було перераховано 1 млн. 300 тис. грн. з Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття.

Співробітники СБУ встановили, що окремі види робіт фактично не виконувались, а їх обсяги значно завищені. Деякі райони оплачували такі «послуги» наперед, не маючи актів виконаних робіт та документів паспортизації.

Слідчі СБУ порушили кримінальну справу за ч.5 ст.191 за фактом розтрати службовими особами Вінницького обласного центру зайнятості державних коштів в особливо великих розмірах.

Слідство триває.