Росіяни щодня втрачають більше тисячі солдатів.

Росія зазнає настільки значних втрат у війні проти України, що вони вже перевищують кількість новобранців, яких російська армія залучає щомісяця. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волц в інтерв'ю Fox News.

За словами американського дипломата, нинішні темпи втрат роблять продовження бойових дій дедалі складнішим для Москви. Він навів дані, згідно з якими Росія щомісяця набирає від 20 до 25 тисяч нових військовослужбовців, тоді як кількість загиблих за той самий період становить від 30 до 35 тисяч.

Він також порівняв нинішні російські втрати з історичними військовими кампаніями, зазначивши, що їхні масштаби наближаються до втрат СРСР у Другій світовій війні.

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"Це в геометричній прогресії більше, ніж вони втратили в Афганістані, і наближається до тих, що вони втрачали у Другій світовій війні – тисячу на день. Це просто неприйнятно", - заявив Волц.

Дипломат вважає, що обидві країни вже виснажені тривалими бойовими діями, і продовження війни не має перспектив.

"Цю війну неможливо виграти військовим шляхом. Вона має завершитися дипломатично", – підсумував американський посол.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські війська використовують малі піхотні групи, які намагаються непомітно проникати вглиб української оборони, уникаючи прямих боїв. Метою таких дій є не лише просування вперед, а й провокування українських контратак, щоб завдавати втрат за допомогою безпілотників. Однак довгострокова ефективність тактики залишається під питанням, а втрати від неї величезні.

Також ми розповідали, що під час секретної операції "Ведмежий капкан" на півночі Харківщини ЗСУ зірвали спробу російських військ оточити українське угруповання в районі Вільхуватки. Попри заяви російського командування про нібито успішний "котел" і розгром українських сил, українські війська перейшли в контрнаступ, стабілізували ситуацію та ліквідували російський виступ.

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