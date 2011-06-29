У Львові затримано водія автобуса, який їздив «під кайфом»

Львів. 29 червня. УНІАН. У Львові співробітники ДАІ затримали водія автобуса, який перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 28 червня, о 23.20, співробітники відділу ДАІ міста Львова під час несення служби на вулиці Кульчицької зауважили автобус, який хаотично рухався, що вказувало на те, що водій перебуває за кермом у стані сп’яніння.

Підійшовши до водія автобуса, інспектори ДАІ попросили його пред’явити документи, а натомість побачили, що поведінка водія, вимова та відповіді, надані водієм, були не чіткими, а тому його було скеровано на експертизу.

Згідно з висновком наркологічного диспансеру було встановлено, що водій автобуса, 27-річний житель Львова їздив за кермом, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння.

На водія було складено протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На момент затримання автобуса, у салоні пасажирів не було.

Тривають слідчі дії, які повинні встановити, чи перевозив раніше водій автобуса пасажирів, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння.