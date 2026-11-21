Bombard має максимальну дальність польоту 1 100 км.

Американська компанія Vector представила Bombard – нову систему високоточного удару з реактивним двигуном і великою дальністю дії. Дрон розроблено з урахуванням вимог сучасної війни та досвіду України.

Пресслужба компанії повідомила, що Bombard оснащений імпульсно-реактивною силовою установкою, яка не залежить від виду палива та має мінімальну кількість рухомих частин. Система розроблена для забезпечення масштабованого великосерійного виробництва при мінімальних вимогах до технічного обслуговування.

"Сучасна війна розвивається з неймовірною швидкістю, і технології, доступні нашим військовослужбовцям, мають розвиватися так само швидко. Наші команди перебувають у безпосередній близькості від місця бойових дій, працюють пліч-о-пліч з військовослужбовцями та розуміють, які можливості їм знадобляться в найближчому майбутньому", – сказав генеральний директор і співзасновник компанії Vector Енді Якуліс.

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Bombard має максимальну дальність польоту 1 100 км, крейсерську швидкість 378 км/год, максимальну злітну масу близько 127 кілограмів і вантажопідйомність 50 кг. Дрон забезпечує автономний політ від запуску до завершення бойового завдання, навігацію в умовах відсутності сигналу GPS, інтеграцію з системою Open C2 та модульний інтерфейс корисного навантаження для адаптації до різних вимог місій.

Розробка дронів – останні новини

Росія проводить випробування нового ударного безпілотника "Герань-6", який може розвивати швидкість до 1000 км/год і нести значний бойовий заряд.

Водночас шведська компанія Nordic Air Defence представила новий безпілотник-перехоплювач K200, призначений для знищення російських реактивних ударних дронів типу "Герань-3".

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