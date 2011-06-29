На ВАТ «Запоріжсталь» вибухових пристроїв не знайдено - міліція

Запоріжжя. 29 червня. УНІАН. Перевірку території ВАТ «Запоріжсталь», що проводилася сьогодні після отримання анонімного повідомлення про бомбу в одному з вагонів з металобрухтом, які прибули на комбінат, завершено. Вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Як повідомили УНІАН у керівництві запорізького главку міліції, «обстеження вагонів, в одному з яких, за даними того, хто телефонував, знаходилася бомба, завершено, вибухонебезпечних пристроїв не знайдено».

У ГУ МВС України у Запорізькій області також уточнили, що на період проведення спецоперації робота меткомбінату не припинялася і нікого з робітників евакуйовано не було.

«Вагони, де нібито знаходився вибухонебезпечний предмет, оглядалися на залізничних коліях у районі шлакових відвалів, де немає виробничих площ, тобто евакуювати було просто не було кого», - пояснили в міліції.

Зараз співробітники правоохоронних органів проводять комплекс заходів, спрямованих на встановлення особи того, хто телефонував.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 259 Кримінального кодексу України (явно помилкове повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності). Як покарання ця стаття ККУ передбачає позбавлення волі на термін до 7 років.

