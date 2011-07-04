Порушено справу щодо посадовців відділу земельних ресурсів Ірпеня

Київ. 4 липня. УНІАН. Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за фактами зловживань службовими особами державного відділу земельних ресурсів в Ірпені Київської області.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, чиновників викрито у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, а саме - складанні, видачі, реєстрації у січні-березні 2009 року 501 державного акту на право власності на земельні ділянки загальною площею 72 га, які розташовані в межах земель лісового фонду, що знаходяться у користуванні КП «Святошинське лісопаркове господарство» Київського комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Проведення досудового слідства у справі доручено прокуратурі міста Києва.