На Миколаївщині працівники банку привласнили 400 тис. грн.

Київ. 4 липня. УНІАН. У Миколаївській області співробітники СБУ викрили працівників одного із районних відділень комерційного банку, які привласнили 400 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у пресс-центрі СБУ, встановлено, що у березні цього року матеріально відповідальні особи філії незаконно вилучили із каси відділення банку майже 400 тис. грн. та привласнили їх.

З метою приховати скоєне посадовці фінансової установи без відома та згоди одного з клієнтів, на підставі його підроблених заяв про дострокове розривання депозитної угоди та видачу коштів, незаконно зняли з поточного депозитного рахунку понад 20 тис. доларів США та внесли їх до каси відділення. Крім цього, на підставі підробленого грошового чека на видачу готівки, оформленого від імені та без згоди клієнта, додатково зняли ще майже 240 тис. грн., що дозволило їм повернути незаконно вилучені і витрачені раніше кошти.

Слідчими УСБУ в Миколаївській області порушено кримінальну справу за фактом привласнення чужого майна у великих розмірах співробітниками філії банку за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.