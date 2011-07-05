На Тернопільщині підлітка вразило струмом у трансформаторному блоці

Загинув на місці

Тернопіль. 5 липня. УНІАН. У Тернопільській області внаслідок ураження електрострумом загинув підліток. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася у селі Стінка Бучацького району. Тіло хлопця виявили біля відчиненого трансформаторного блоку високої напруги на території недіючого колгоспного току.

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