На Тернопільщині підлітка вразило струмом у трансформаторному блоці
11:40, 05 липня 2011Кримінал
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Загинув на місці
Тернопіль. 5 липня. УНІАН. У Тернопільській області внаслідок ураження електрострумом загинув підліток.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася у селі Стінка Бучацького району.
Тіло хлопця виявили біля відчиненого трансформаторного блоку високої напруги на території недіючого колгоспного току.
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