На Тернопільщині підлітка вразило струмом у трансформаторному блоці

11:40, 05 липня 2011
Кримінал
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Загинув на місці

Тернопіль. 5 липня. УНІАН. У Тернопільській області внаслідок ураження електрострумом загинув підліток.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася у селі Стінка Бучацького району.

Тіло хлопця виявили біля відчиненого трансформаторного блоку високої напруги на території недіючого колгоспного току.

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