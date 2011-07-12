На Запоріжжі чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку і убив її подругу

Запоріжжя. 12 липня. УНІАН. У місті Дніпрорудному в Запорізькій області чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку і вбив її 14-річну подругу. Намагаючись втекти, злочинець вистрибнув через балкон, зламав собі хребта і опинився в реанімації.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Запорізькій області.

За даними міліції, батьки однієї з дівчат ввечері 11 липня пішли у справах, а діти залишилися самі. Повернувшись додому, батьки побачили у квартирі свою дочку, побиту і зґвалтовану, а також виявили тіло її подруги.

Як було встановлено, 40-річний чоловік зґвалтував 13-річну дочку своєї знайомої і намагався зґвалтувати її подругу, але друга дівчинка почала пручатися, тоді він завдав їй смертельні ножові поранення.

При цьому злочинець все ще перебував у квартирі. Почувши, що двері відкриваються, він спробував втекти через балкон, зірвався з 4-го поверху і отримав перелом обох ніг і хребта.

Слідчі з'ясували, що підозрюваний, який виявився знайомим матері вбитої дівчинки, вже був раніше судимий за зґвалтування.

Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні під охороною співробітників міліції. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність за такий злочин - позбавлення волі аж до довічного.



