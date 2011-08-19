Міліція розслідує бійку між жителями Троєщини і будівельниками

Київ. 19 серпня. УНІАН. Столична міліція почала перевірку за фактом інциденту, який виник учора увечері між будівельниками і мешканцями прилеглих до будмайданчика будинків на проспекті Маяковського, 42, у Києві.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, 18 серпня в Деснянське райуправління міліції надійшло повідомлення про те, що за зазначеною адресою ведеться незаконне будівництво. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, встановила, що конфлікт виник між представниками забудовників АТ «Київміськбуд», місцевими жителями і представниками ряду громадських організацій столиці.

Міліція з`ясувала, що представники забудовника мають дозвільні документи, зокрема документи, які підтверджують виділення під будівництво ділянки площею більш як 2 гектари. Разом з тим, як відзначили в главку, місцеві жителі наполягали на тому, що такого пакету документації не досить, оскільки в ньому відсутня їх згода. Разом з тим вони запевнили співробітників міліції, що акцію протесту проводитимуть мирно, не порушуючи правопорядку, не заважаючи роботі будівельної техніки і не руйнуючи огорожі навколо будмайданчика.

Однак, як відзначили в ГУ МВС, після того, як представники громадських організацій через гучномовець почали заявляти про те, що будівництво незаконне, «ситуація перестала бути контрольованою», що вилилося в протистояння між будівельниками і протестувальниками – це проявилося в тому, що обидві сторони почали кидати один в одного камені.

За словами співробітників главку, перші спроби місцевих жителів повалити огорожу були відбиті будівельниками за допомогою порошкових вогнегасників. Щоб припинити протистояння, близько 20 співробітників міліції встали між супротивниками, викликавши при цьому для підкріплення бійців спецпідрозділу «Беркут». Утім, наголосили в столичній міліції, втручання останніх не знадобилося, оскільки на момент їх прибуття ситуація вже була контрольованою.

«Станом на сьогоднішній ранок у Деснянське райуправління київської міліції надійшло повідомлення від лікарів однієї з лікарень про те, що до них звернулася жінка - учасниця конфлікту, якій було поставлено діагноз «забої м`яких тканин голови». Після надання постраждалій необхідної медичної допомоги її відпустили додому. Інших заяв на кшталт: про проломлені черепи, перебиті ноги арматурою, в міліцію не надходило, - сказали в міліційному главку.

Виходячи з викладеного, міліція категорично заявляє, що вона не стоїть на будь-чийому боці в цьому конфлікті, а тільки перебуває на місці будівництва для забезпечення охорони правопорядку. «Такі конфлікти необхідно вирішувати не шляхом «вуличної демократії і бійок», а в судовому порядку, інакше працівники міліції затримуватимуть усіх порушників громадського порядку, незалежно від того, до якої організації вони належать, складати адміністративні протоколи про правопорушення і за наявності підстав, порушувати кримінальні справи», - заявили в київському главку.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на Троєщині жорстокого побиття зазнали люди, які захищають зелену територію біля своїх будинків на вулиці Маяковського. Увечері близько тисячі жителів мікрорайону зібралася біля будмайданчика і намагалися не пропустити на нього будівельну техніку. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб були серйозно травмовані важкими предметами.