ВР взялася за правила та порядок поводження із зброєю

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення“.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 263 із 345 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається встановити відповідальність за стрільбу з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з порушенням установленого порядку. Такі дії, відповідно до законопроекту тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів або без такої. рядами несмертельної дії.

Також законопроектом передбачається, що придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської чи холодної зброї, спеціальних засобів активної оборони, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ тягнуть за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

Відповідно до законопроекту порушення правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної мисливської чи холодної зброї, спеціальних засобів активної оборони, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів громадянами, які мають дозвіл органів внутрішніх справ на зберігання зазначеної зброї, –тягне за собою накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів або без такого. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів.

Законопроектом передбачено, що порушення громадянами встановлених строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної мисливської чи холодної зброї, спеціальних засобів активної оборони, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду або правил взяття їх на облік в органах внутрішніх справ у разі зміни місця проживання тягне за собою попередження або накладення штрафу від п`яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законопроектом також передбачається, що продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) вогнепальної мисливської чи холодної зброї, спеціальних засобів активної оборони, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що не мають на це відповідного дозволу органів внутрішніх справ, тягне за собою накладення штрафу від п`ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.