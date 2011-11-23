Міліція закликає донецьких чорнобильців до порозуміння

Київ. 23 листопада. УНІАН. Міліція обіцяє забезпечити правопорядок при виконанні судового рішення в Донецьку.

Як зазначається у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України, в окремих засобах масової інформації з’явилися повідомлення про те, що учасники пікетування будівлі Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області погрожують вчинити самогубства в разі спроб демонтажу працівниками міліції наметового містечка протестувальників.

Щоб уникнути спекулювань на тему демонтажу наметів працівниками міліції, Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що згідно з чинним законодавством виконання судових рішень покладається виключно на підрозділи Державної виконавчої служби. Для цього її працівники залучають безпосередньо до проведення демонтажу місцеві комунальні служби, а для забезпечення охорони громадського порядку – працівників органів внутрішніх справ.

23 листопада 2011 року окружним Адміністративним судом Донецької області оголошено рішення про заборону проведення представниками донецьких міських осередків Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль Україна» та Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Чорнобиль-Єдність» пікетування в м. Донецьку біля будівлі управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (вул. Університетська, 91).

У разі наявності в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення, ознак злочинів, передбачених ст. 382 (Невиконання судового рішення), ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) чи іншими статтями Кримінального кодексу України, державний виконавець складає відповідний акт про порушення і в подальшому надсилає його до правоохоронних органів для притягнення винної особи до відповідальності.

Крім того, в мережі Інтернет раніше з’явилися повідомлення невідомих осіб про наміри організувати терористичний акт в разі отримання відмови у виконанні їх вимог щодо виплати грошей. Наразі дана інформація перевіряється, створений та працює оперативний штаб, особовий склад міліції Донеччини переведений на посилений варіант несення служби.

У зв’язку з цим керівництво органів внутрішніх справ закликає учасників акції з розумінням поставитися до факту виконання працівниками міліції своїх службових обов’язків з охорони громадського порядку.

Також правоохоронці звертаються до учасників акції із проханням про її призупинення, оскільки велике скупчення громадян є привабливим фактором для вчинення зловмисниками протиправних дій.

Міліція просить громадян бути пильними і в разі виявлення підозрілих речей або предметів повідомляти до органів внутрішніх справ за телефоном «102».